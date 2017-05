Braskem adia divulgação de balanço do 1º trimestre

São Paulo – A Braskem republicou seu calendário de eventos corporativos e informa que tanto o balanço do ano de 2016 como o do primeiro trimestre de 2017 sairão em data “a ser oportunamente divulgada”.

No dia 22 de fevereiro, a empresa divulgou o balanço não auditado de 2016, com prejuízo de R$ 2,637 bilhões no quarto trimestre de 2016, ante lucro de R$ 35 milhões no mesmo período de 2015. No acumulado do ano de 2016, o prejuízo foi de R$ 768 milhões, contra lucro de R$ 2,766 bilhões em 2015.

O Ebitda ajustado atingiu R$ 2,385 bilhões de outubro a dezembro do ano passado, um avanço de 10% ante igual intervalo de 2015. A Margem Ebitda passou de 18% para 20%. No total do ano de 2016, o Ebitda ajustado totalizou R$ 11,508 bilhões, alta de 23% ante 2015. A margem Ebitda foi de 20% para 24,1%.