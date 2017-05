Bradespar tem lucro líquido de R$423 mi no 1º trimestre

São Paulo – A Bradespar teve lucro de 423 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 26,5 por cento sobre o mesmo período do ano passado, informou a companhia que concentra investimentos do Bradesco na empresa de energia CPFL Energia e na Vale.

O resultado foi impulsionado por um crescimento de 24,8 por cento da linha de equivalência patrimonial, para 464,7 milhões de reais.

A Vale anunciou no final de abril lucro líquido de 7,891 bilhões de reais entre janeiro e março, melhor resultado desde o terceiro trimestre de 2013, com alta de 25 por cento ante o mesmo período do ano passado.

Já a CPFL informou lucro líquido de 232 milhões de reais no período, um resultado praticamente estável sobre o primeiro trimestre de 2016.