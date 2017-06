Bradesco vai propor juros sobre capital do 1º semestre

São Paulo – O conselho de administração do Banco Bradesco vai avaliar no dia 30 de junho proposta para pagamento de juros sobre capital intermediários, referentes ao primeiro semestre deste ano, no valor de R$ 1,102 bilhão.

O montante corresponde ao valor líquido de R$ 0,146619714 por ação ordinária e R$ 0,161281686 por ação preferencial.

A data da declaração será a mesma, de 30 de junho, ficando as ações “ex-direito” aos juros a partir de 3 de julho. O pagamento ocorrerá em 17 de julho.

O banco explica que essa distribuição líquida representa cerca de 10 vezes o valor dos juros sobre o capital próprio mensalmente pagos e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício.