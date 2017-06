Bradesco lança banco digital Next

São Paulo – O Bradesco lançou hoje, 5, o Next, banco digital e plataforma para controle das finanças pessoais. O produto já está disponível nas lojas de aplicativo App Store e Google Play.

Todo processo de abertura de conta é digital, sem a necessidade de ir a uma agência. Os clientes Next terão direito a cartão de crédito e débito, para fazer compras e saques nas máquinas de autoatendimento Bradesco, rede Banco24Horas e estabelecimentos comerciais.

Além de abrir uma conta, o usuário também contará com ferramentas para auxiliar os clientes na tomada de decisões, criar objetivos, organizar “vaquinhas” e criar um orçamento mensal, uma ideia bastante semelhante ao aplicativo Guia Bolso. O banco, de posse desses dados, dará dicas e irá sugerir produtos e serviços financeiros.

“A plataforma cumprirá o papel de gestor financeiro, oferecendo ferramentas para que a organização do dinheiro esteja sempre apoiada nos momentos de vida do usuário. Tudo isso com alto grau de assertividade”, afirma Mauricio Minas, vice-presidente do Bradesco, em nota.

A ideia é rejuvenescer a marca do banco e se aproximar do público jovem. Segundo o Estadão, o investimento no projeto foi em torno de R$ 120 milhões.

Transformação digital

O lançamento do Next é uma tentativa do Bradesco para concorrer com as fintechs, startups financeiras que estão transformando rapidamente o mercado.

O Nubank, operadora de cartão de crédito, é o caso mais conhecido. Mas, além dele, há outros exemplos, como o banco digital Neon e o banco digital Original, do grupo J&F, que também é dono da JBS.

Outros exemplos são serviços como micro seguros, oferecido pela startup Tô Garantido, ou de empréstimos com melhores taxas, como é o caso da Biva.