Bradesco confirma mudanças na presidência da Bradesco Seguros

São Paulo – O Bradesco confirmou as mudanças no comando da Bradesco Seguros, antecipadas nesta segunda-feira, 15, pela Coluna do Broadcast, serviço fechado de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O diretor gerente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, vai assumir a presidência da seguradora do banco, no lugar de Randal Zanetti, há pouco mais de um ano no cargo.

O executivo passará ainda a ter uma cadeira na vice-presidência do banco que vai responder pela área de seguros como no passado.

Já Zanetti passará a ocupar o cargo de presidente da holding Grupo Bradesco Seguros, a Bradseg Participações.

“O objetivo é o dinamismo das oportunidades de carreira dentro da Organização, além de manter uma forte integração das atividades do banco e seguros”, diz o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, em nota ao Broadcast. “No Bradesco, elas representam duas faces da mesma moeda”, acrescenta o executivo.

Segundo ele, o Bradesco, ao promover a mudança na seguradora, concedendo uma nova atribuição a Lazari, quer reforçar a estrutura administrativa e estratégica, com uma visão de intensidade operacional para a área de seguros. “Isso será fundamental em um negócio que responde por cerca de um terço de nossos resultados”, reforça Trabuco.

No primeiro trimestre, a Bradesco Seguros respondeu por 29,6% do lucro líquido ajustado do banco, que totalizou R$ 4,648 bilhões. A seguradora totalizou R$ 17,948 bilhões em prêmios de seguros de janeiro a março, montante 18,2% maior que o registrado um ano antes. O lucro líquido da Bradesco Seguros foi a R$ 1,374 bilhão, redução de 0,4% ante um ano, como reflexo da queda dos juros que pesou no resultado financeiro da companhia.

Lazari assume uma companhia que soma R$ 268,297 bilhões em ativos totais e 25,7%, conforme dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) até fevereiro. Em mãos, são 50,421 milhões de segurados.

Redistribuição

Os segmentos Varejo, Prime e Private do Bradesco, antes sob o comando de Lazari Junior, serão redistribuídos, conforme antecipou mais cedo a Coluna do Broadcast. Varejo e Prime passarão para as mãos do diretor adjunto da instituição, Aurélio Guido Pagani.

Já o Private ficará sob os cuidados da diretora gerente do Bradesco, Denise Pavarina. Ambos, sob coordenação do vice-presidente do banco, Josué Augusto Pancini.