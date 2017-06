BR Malls nega negociação para acordo de fusão com Aliansce

São Paulo – A administradora de shopping centers BR Malls negou nesta terça-feira estar negociando uma fusão com a rival Aliansce, conforme noticiado pela mídia nesta semana.

“… a companhia não está em processo de negociação da operação de fusão noticiada nem tampouco contratou assessor financeiro para analisar tal operação”, disse em comunicado ao mercado.

Na véspera, a Aliansce havia informado por meio de nota que, no momento, “não há negociação em curso com a BR Malls”, embora esteja “permanentemente avaliando alternativas de alocação de capital e combinações estratégicas” para maximizar valor aos acionistas e reforçar seu portfólio.

As ações da BR Malls encerraram o pregão desta terça-feira em alta de 4,1 por cento, enquanto as da Aliansce, que não estão no Ibovespa, avançaram 8,4 por cento.