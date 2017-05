BR Distribuidora triplica lucro em relação a 4º trimestre de 2016

Rio – A BR Distribuidora lucrou R$ 156 milhões no primeiro trimestre de 2017, três vezes mais do que o apurado no quarto trimestre de 2016, informou a Petrobras, em comunicado, no qual afirma que o resultado foi anunciado pela diretoria da BR aos funcionários, em evento interno na sede da empresa, na quinta-feira, 25.

“O lucro da Petrobras Distribuidora não foi impactado por eventos extraordinários, ao contrário do que ocorrera em períodos anteriores”, traz a nota.

Em relação ao mesmo período de 2016, houve redução anual de perdas em créditos a clientes de R$ 495 milhões e, em processos administrativos, de R$ 288 milhões.

Além disso, os custos foram reduzidos em 4,4%, queda de R$ 46 milhões, em relação ao primeiro trimestre de 2016, “em função, principalmente, de menores gastos com fretes e despesas gerais”.

O lucro operacional da BR no primeiro trimestre foi de R$ 428 milhões e a geração de caixa, de R$ 676 milhões, R$ 1,1 bilhão maior do que no período de janeiro a março de 2016.

A Petrobras informou ainda que a dívida líquida caiu R$ 1,2 bilhão, comparada aos três primeiros meses do ano passado.

Segundo a estatal, a BR se manteve na liderança nacional nos mercados revendedor, com 24,4% de participação de mercado, e de grandes consumidores, com fatia de 46%.