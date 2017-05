Bovespa movimenta R$ 146,03 bi em abril, queda de 22,7%, diz B3

São Paulo – A B3 divulgou nesta quinta-feira, 4, seu balanço de operações de abril, quando o segmento Bovespa movimentou R$ 146,03 bilhões, queda de 22,7% em relação aos R$ 189,03 bilhões registrados no mês anterior.

A média diária foi de R$ 8,11 bilhões, ante R$ 8,21 bilhões.

No mês passado foram realizados 16.320.584 negócios, frente a 23.514.620 em março e a média diária de negócios atingiu 906.699, ante 1.022.375.

Em abril, foram realizados 262.368 negócios com os ETFs negociados na Bolsa. Em março, o número de negócios foi de 277.156. O volume financeiro, em abril, foi de R$ 3,07 bilhões frente a R$ 3,79 bilhões em março.

O volume financeiro com empréstimos de ações atingiu R$ 48,43 bilhões no mês passado, sendo R$ 64,90 bilhões em março.

No mês passado, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliários (FII) movimentou R$ 402,60 milhões em 87.187 negócios. No mês anterior, o volume financeiro registrado foi de R$ 555,13 milhões, em 112.755 negócios.

Segmento BM&F

Em abril, os mercados do Segmento BM&F totalizaram 82.518.227 contratos negociados e volume financeiro de R$ 5,16 trilhões, giro 14,5% menor do que em março.

No final do último pregão de abril, o número de contratos em aberto foi de 42.413.693 posições, ante 42.706.368, no período anterior.

O futuro de juro (DI) contabilizou 25.989.573 contratos negociados, ante 32.120.238 em março.

O dólar comercial futuro encerrou abril com 5.872.025 contratos negociados, frente a 7.286.020 no mês anterior. O futuro de Ibovespa negociou 1.433.910 contratos, contra 1.763.825 no mês anterior.

No mês passado, o mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou 404 contratos, ante 508 em março.

Em abril, o volume de dólares negociados no mercado interbancário e registrados na Clearing de Câmbio da B3 foi de US$ 24,45 bilhões, com 1.987 negócios, frente a US$ 33,45 bilhões e 2.493 negócios, em março.