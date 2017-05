Bombay faz recall de lote de gim com 77% de álcool no Canadá

São Paulo – Um recall etílico, e também histórico, está sendo feito nesta semana no Canadá, depois de um lote de gim Bombay com 77% de álcool, o dobro do padrão da bebida, ser encontrado pela Agência Canadense de Inspeção de Alimentos.

O Bombay Sapphire é produzido pela Bacardi, um dos maiores conglomerados de bebidas destiladas do mundo, dona da vodka Grey Goose, do vermute Martini e do rum Bacardi.

Em entrevista ao jornal canadense CBC News, a empresa explicou que o deslize aconteceu por algumas garrafas de gim com álcool em excesso terem entrado por engano na linha de envase durante um curto espaço de tempo, de 45 minutos. Isso teria acontecido entre a mudança do líquido de um tanque de engarrafamento para outro.

Cerca de 1.000 garrafas de 1,14 litro podem ter sido afetadas. Elas levam o código de identificação L16304 e foram vendidas apenas no mercado canadense.

A iniciativa do recall partiu da própria fabricante depois de uma queixa isolada de um consumidor e a constatação do excesso de álcool.

Aos consumidores dos produtos com defeito, a Agência Canadense sugere o descarte do conteúdo ou a devolução – ainda que não houvesse comprovação de pessoas doentes por beberem o gim.

O Bombay Sapphire tem apresentado crescimento de venda de dois dígitos por ano e representa cerca de 8% dos negócios globais da Bacardi. Se o fato irá distorcer a imagem da fabricante ou os consumidores esquecerão disso em breve, só o tempo dirá.