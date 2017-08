BNDESPar aprova migração da Suzano para o Novo Mercado

São Paulo – A Suzano Papel e Celulose informou nesta segunda-feira que sua acionista BNDESPar, do BNDES, aprovou a proposta de migração da companhia para o Novo Mercado da B3, com a conversão de ações preferenciais em ordinárias.

Além disso, o conselho de administração da empresa aprovou a proposta de reforma do estatuto social para adaptá-lo às regras do Novo Mercado e a convocação de assembleias de acionistas para tratar da proposta, que foi anunciada no dia 31 de julho.

