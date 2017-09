BNDES pedirá para CVM arbitrar escolha do novo CEO da JBS

Rio de Janeiro – O BNDES vai consultar a Comissão de Valores (CVM) sobre a validade da reunião do conselho de administração da JBS, que no sábado elegeu José Batista Sobrinho como novo presidente-executivo da companhia, para o lugar do filho Wesley Batista, que está preso, disse o presidente do banco de fomento.

Em entrevista à Reuters, Paulo Rabello de Castro disse que a reunião “na calada da noite foi um ato de malandragem” e que a representante do BNDSPar no conselho, Claudia Silva de Azeredo Santos, não deveria ter comparecido.

Rabello de Castro disse ainda que o BNDESPar, braço de participações do BNDES, apresentará ainda nesta segunda-feira indicação de dois novos representantes para compor o conselho da JBS.