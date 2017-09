BNDES mantém posição contrária a Batistas na gestão da JBS

Rio de Janeiro – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) afirmou nesta sexta-feira que se mantém contrário à permanência da família Batista na gestão da processadora de carne JBS e que vai recorrer, se ficar comprovada inexistência de conflito de interesses dos controladores quando da realização de nova assembleia de acionistas da empresa.

A reunião extrordinária de acionistas da JBS desta sexta-feira, que avaliaria o eventual afastamento dos Batista do comando da companhia, foi suspensa por 15 dias após recurso de última hora apresentado pela família controladora ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Na decisão que suspendeu a reunião, a juíza Gisele de Amaro e França citou necessidade de apuração das acusações de conflito de interesse pelos controladores “a fim de possibilitar a análise da questão ao juízo arbitral”.

No comunicado do BNDES, a diretora de mercado de capitais do BNDESPar, Eliane Lustosa, afirmou que a decisão da juíza “está em linha com o nosso objetivo de manter a assembleia para que a decisão seja tomada em busca do melhor para a companhia, afastado qualquer conflito de interesses”.