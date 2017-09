BNDES aprova R$ 70 milhões para fabricante de alimentos Piraquê

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 70 milhões para a indústria de produtos alimentícios Piraquê, informou nesta segunda-feira, 4, a instituição de fomento.

O empréstimo será no âmbito do BNDES Giro, novo nome do programa de financiamento para capital de giro do banco.

O investimento será usado na construção de uma unidade que funcionará como fábrica de biscoitos e centro de distribuição, em Queimados, na região metropolitana do Rio, segundo nota divulgada pelo BNDES.

A Piraquê tem atuação em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. Conforme a nota do BNDES, seu portfólio tem 150 produtos. Os biscoitos são responsáveis por 80% das receitas.