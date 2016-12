BNDES aprova financiamento de R$1 bi para complexo eólico

São Paulo – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de 1,043 bilhão de reais para o complexo eólico Ventos do Araripe 3, um dos maiores da América Latina, na divisa entre Pernambuco e Piauí, segundo comunicado nesta quinta-feira.

O complexo, da Casa dos Ventos, será composto por 14 parques com capacidade instalada total de 357,9 megawatts.

Parte dos recursos será repassada diretamente pelo BNDES e outro montante, de 570,90 milhões de reais, por meio do Santander e do Bradesco.

“Está prevista, ainda, a emissão de debêntures de infraestrutura no valor de até 300 milhões de reais, que comporão uma parcela do valor total do investimento do complexo eólico, de 1,743 bilhão de reais”, informou o BNDES.

A Casa dos Ventos informou que as primeiras máquinas entraram em operação comercial no mês passado.