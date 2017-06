BNDES aprova empréstimo de R$ 76 milhões para Aché

Rio – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quarta-feira, 21, a aprovação de um empréstimo de R$ 76,1 milhões para o plano de investimentos em inovação e desenvolvimento de produtos do laboratório Aché.

O financiamento equivale a 70% do investimento total no projeto, que prevê o desenvolvimento de “55 medicamentos para doenças sem tratamento ou que proporcionem eficácia superior em relação aos remédios disponíveis no mercado”, informou o banco de fomento.

Segundo o BNDES, o plano prevê investimentos em “inovações radicais e incrementais” em medicamentos. “Também serão realizadas ações em eficiência energética, que proporcionarão redução de custos e uso racional da água”, diz uma nota divulgada pelo banco de fomento.