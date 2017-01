BMW, Intel e Mobileye testarão 40 carros autônomos no 2º semestre

Berlim – A aliança da BMW com Intel e Mobileye pretende colocar uma frota de cerca de 40 veículos de teste autônomos na rua no segundo semestre deste ano, informaram as empresas.

A montadora anunciou sua parceria com as duas empresas de tecnologia em julho, com o objetivo de desenvolver a capacidade de introdução de veículos autônomos no mercado em 2021.

Os veículos de teste da série 7 da BMW serão equipados com a mais recente tecnologia da Intel e da Mobileye e preparados para testes em todo o mundo, começando nos Estados Unidos e na Europa, disseram as três empresas na feira Consumer Electronics Show em Las Vegas.