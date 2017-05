BMW faz recall de mais de 45 mil veículos da Série 7 nos EUA

Washington – A BMW anunciou nesta sexta-feira um recall nos Estados Unidos de 45.484 veículos da Série 7 fabricados de 2005 a 2008 por causa de um defeito que pode provocar a abertura involuntária das portas enquanto estiverem em movimento.

A Administração Nacional para a Segurança na Estrada dos EUA (NHTSA) foi informada pela BMW de que os veículos afetados são dos modelos 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li, e B7 Alpina equipada com as opções de abertura Comfort Access e Soft Close Automatic.

Na notificação enviada ao órgão regulador, a montadora alemã explicou que “as portas podem aparentar que estão fechadas, mas, na realidade, podem ter ficado abertas”.

Esse defeito pode provocar a abertura inesperada “devido à estrada ou às condições da direção”.

A NHTSA disse que a BMW ainda não proporcionou uma solução para o defeito.

As autoridades americanas também informaram que a BMW só anunciou a existência do defeito e a necessidade de um recall depois que a NHTSA entrou em contato com a montadora para relatar queixas de vários usuários.