BlackRock tem lucro acima do esperado no 4º trimestre

Nova York – A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, divulgou resultado trimestral melhor que o esperado nesta sexta-feira, apoiada em contenção de despesas e corrida de investidores por fundos mas baratos para aproveitar um rali no fim de 2016.

Investidores despejaram 88 bilhões de dólares em fundos de investimentos da companhia que acompanham índices de mercado e em seus fundos ETF iShares no trimestre. As retiradas somaram 546 milhões de dólares de fundos com gestão ativa.

Mas o BlackRock, que administra 5,1 trilhões de dólares em recursos, pagou um preço pelo fato da maior parte de seus mais populares fundos serem de baixo custo.

Fundos de índice, excluindo os iShares, representaram 38 por cento dos ativos da firma, mas apenas 10 por cento das comissões que recolhe com a gestão de fundos e empréstimos de ações que detêm.

Apesar dos ativos da BlackRock terem crescido 10,8 por cento em 2016, as comissões avançaram apenas 0,4 por cento.

A companhia teve lucro líquido de 851 milhões de dólares no quarto trimestre, queda ante os 861 milhões obtidos no mesmo período um ano antes.

O lucro por ação, porém, subiu para 5,13 dólares ante 5,11, uma vez que o número de papéis da BlackRock no mercado recuou.

Após ajustes, o lucro da BlackRock correspondeu da 5,14 dólares por ação ante expectativa média de analistas de 5,02 dólares, segundo dados da Thomson Reuters I/B/E/S.