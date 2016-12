Bill Gates é o amigo secreto que todos gostariam de ter

São Paulo – No fim de ano, não dá para escapar das comemorações de amigo secreto, seja dos amigos, da família ou de colegas de trabalho. Invariavelmente, alguém irá ficar chateado com o presente que recebeu. Mas não quando o amigo secreto é o Bill Gates.

O fundador da Microsoft participa há alguns anos anos do sorteio de Natal do fórum online Reddit. Neste ano, ele tirou uma usuária sortuda chamada Alicia e a presenteou com roupas quentes, filmes e um videogame.

Alicia também participou do sorteio no ano passado, mas acabou não recebendo nenhum presente. Na cartinha que veio junto com todos os 12 presentes, Gates pede que ela “não perca a fé na comunidade Reddit”.

“Estou deslumbrada pela generosidade dele, que foi muito além de todos esses presentes”, escreveu ela. Gates ainda fez uma doação no nome de Alicia para a Code.org, organização que auxilia estudantes a aprenderem ciências da computação.

Os mimos foram personalizados de acordo com os gostos de Alicia, que ela descreve no fórum como sendo o jogo da Lenda de Zelda, Harry Potter e Nintendo.

Dessa forma, a caixa de presentes continha luvas, uma coberta e pantufas com o tema da Lenda de Zelda, três filmes e até um livro de receitas.

“Como você é originalmente de Louisiana e sente falta da comida de seu tio Cajun (descendentes de colonos de origem francesa que saíram do Canadá e se estabeleceram na Louisiana), achei que você poderia gostar de tentar algumas receitas desse livro”, escreveu ele na dedicatória.

Como Alicia disse gostar de Nintendo, Gates lhe enviou uma edição clássica e rara do jogo. Mas também presenteou um console e três controles Xbox, videogame da Microsoft.

O bilionário é um frequentador assíduo do fórum online e participa anualmente da comemoração de amigo secreto. Em 2015, ele deu um equipamento completo para escalada e camping, além de fazer uma doação para uma instituição de combate à malária em nome de seu amigo secreto.

No ano passado, mais de 120.000 pessoas participaram do sorteio. O ator Arnold Schwarzenegger, o apresentador Stephen Colber, o artista Snoop Dogg, o atleta da NBA Shaquille O’ Neal são algumas das celebridades que já participaram de edições anteriores.