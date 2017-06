BHP Billiton nomeia Ken MacKenzie presidente do conselho

Melbourne – A mineradora anglo-australiana BHP Billiton apontou seu diretor do conselho Ken MacKenzie como sucessor de Jac Nasser à presidência do conselho administrativo, que deixa o cargo após sete anos. MacKenzie assumirá a posição o cargo em setembro.

A BHP informou que a decisão foi tomada a partir de uma busca rigorosa, que considerou potenciais candidatos dentro e fora da companhia, com suporte de uma empresa especializada em recrutamento. “Ken MacKenzie oferece uma extensa experiência como executivo global, além de uma abordagem estratégica. Ele tem uma trajetória comprovada para entrega de resultados para acionistas”, afirmou o diretor que liderou o processo de sucessão, Shriti Vadera.

Em pronunciamento, MacKenzie disse que pretende se relacionar com investidores e outras partes interessadas para entender suas perspectivas. “Me comprometo com a geração de valor a longo prazo para todos os acionistas e trabalharei incansavelmente com o conselho administrativo e gerência para atingir nossos objetivos”, declarou. Fonte: Dow Jones Newswires.