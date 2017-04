BDO não será administrador judicial da Oi

São Paulo – A BDO declinou da nomeação como administrador judicial financeiro da recuperação judicial da Oi, informou a companhia em nota.

A empresa de auditoria afirma que informou a decisão ao juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e protocolada no início da tarde de hoje, dia 7.

A companhia, no entanto, seguirá como auditora independente da operadora no período entre 2017 e 2019, conforme comunicado já ao mercado e à CVM.

Ontem, dia 6, a Anatel decidiu aplicar uma multa de 11,5 mil de reais à operadora de telefonia pela venda de bens reversíveis sem a prévia aprovação da agência. O valor total da venda dos bens soma 3,5 milhões de reais e mais 127,4 milhões de reais foram dados como garantia em processos judiciais.