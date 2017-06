B&B Hotels fecha parceria com Tarjab para lançar unidade na Luz

São Paulo – O grupo B&B Hotels na América Latina e a incorporadora Tarjab fecharam um contrato para o lançamento do primeiro empreendimento em hotelaria da marca no país.

Com VGV estimado em mais de 70 milhões de reais, o B&B São Paulo Luz terá como endereço a Rua Florêncio de Abreu, no bairro da Luz, capital paulista.

Pelo acordo, a incorporadora fica responsável por realizar e gerenciar a obra, com o investimento próprio de 50 milhões de reais no projeto. Depois de pronto, a gestão do negócio será com a B&B Hotels.

“Queremos expandir nosso negócio no Brasil, pois sentimos que há um grande potencial de crescimento no país”, afirma Georges Sampeur, CEO da B&B Hotels.

A rede hoteleira administra 400 hoteis pelo mundo, todos com perfil econômicos e oferta qualificada de serviços.

Em São Paulo, o primeiro hotel B&B terá 292 unidades, que serão vendidas a terceiros e arrendadas pelo grupo. A expectativa é de uma taxa de ocupação de 65%.

O contrato para locação será dividido em duas partes: uma remuneração fixa, garantida até o final do contrato e uma variável, com base na performance do empreendimento.