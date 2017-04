BB afirma que vai apurar vazamento de licitação

São Paulo – O Banco do Brasil anunciou ontem que abriu uma auditoria interna para o vazamento do resultado da licitação de publicidade – um contrato avaliado em R$ 500 milhões por ano. O resultado, informou a instituição, será “determinante para finalização da licitação”.

A manifestação do BB ocorreu após o jornal Folha de S. Paulo afirmar, em reportagem, que sabia desde a semana passada o resultado da licitação, cujo vencedor foi revelado apenas na segunda-feira.

“Para que não pairem dúvidas, o Banco do Brasil, tão logo tomou conhecimento da reportagem, iniciou auditoria interna”, disse a nota.

O banco público destacou ainda que o processo de escolha das novas agências de publicidade não está finalizado e obedece a legislação. Segundo a instituição, a definição seguiu critérios técnicos, conforme parâmetros previstos em edital público.

O BB vai publicar todas as propostas técnicas apresentadas, com as respectivas notas atribuídas pela comissão responsável pela avaliação, para permitir a verificação do processo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.