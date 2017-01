BB abre licitação para publicidade de até R$ 500 milhões por ano

Brasília – O Banco do Brasil abriu nesta quarta-feira, 18, edital de licitação para contratar até três agências de publicidade pelo período de um ano, renovável por mais 60 meses. O valor do contrato é de até R$ 500 milhões por ano, a ser dividido entre as três agências.

O contrato atual de publicidade do BB – um dos mais disputados dentre as empresas públicas – venceu no ano passado e foi renovado até agosto de 2017 e estão a cargo da Lew’LaraTBWA e Master Comunicação.

Nessa licitação, ficou acertado que o maior banco público desembolsaria R$ 420 milhões por ano pelo serviço. Ou seja, o BB reajustou o contrato em 19%.

A modalidade da concorrência será a de “melhor técnica”, na qual são avaliadas as propostas técnicas e, também, de preço apresentadas. Poderá participar qualquer agência de publicidade que cumpra os requisitos previstos no edital e que apresente a documentação legal exigida.

As vencedoras deverão desenvolver campanhas para o reforço do posicionamento do banco como “inovador, que atua com espírito público, eficiência e comprometimento com a satisfação dos clientes”.