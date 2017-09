Bayer diz precisar de mais tempo para concluir compra da Monsanto

Monheim, Alemanha – A fabricante alemã de medicamentos e agroquímicos Bayer disse que provavelmente levará até o início do próximo ano para completar a planejada aquisição do grupo de sementes norte-americano Monsanto, por 66 bilhões de dólares, negócio que estava previsto para ser concluído no fim de 2017.

A Comissão Europeia vem analisando a aquisição, tendo como prazo limite 8 de janeiro.

A Bayer disse, em nota, que pediu ao regulador uma extensão desse prazo para até 22 de janeiro.

A Comissão iniciou no mês passado uma investigação aprofundada sobre tal aquisição, dizendo que estava preocupada com a concorrência em vários mercados de pesticidas e sementes.