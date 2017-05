Bando do Brasil mira crédito bom e curto para melhorar carteira

São Paulo – O Banco do Brasil está se concentrando em operações de melhor qualidade e de curto prazo nas novas concessões de crédito, como parte do processo de melhora do perfil de sua carteira de financiamentos, disse nesta quinta-feira o presidente-executivo do banco, Paulo Caffarelli.

Falando a jornalistas sobre os resultados do primeiro trimestre divulgados mais cedo, o executivo disse que o índice de inadimplência do BB ainda pode ter “alguma oscilação” no segundo quarto do ano, mas tende a se estabilizar no segundo semestre.