Bandeira Elo atinge 12% do mercado, diz executivo do Bradesco

São Paulo – A bandeira de cartões Elo, do Bradesco e do Banco do Brasil, atingiu uma participação de mercado de 12 por cento desde sua implementação, acumulando 118 milhões de cartões emitidos, afirmou nesta quinta-feira o vice-presidente do Bradesco, Marcelo Noronha.

Falando sobre a estratégia do banco para atacado e cartões em apresentação a analistas e investidores, em São Paulo, Noronha disse ainda que o programa de fidelidade Livelo atingiu “break-even” em seu primeiro ano de operação, com mais de 15 milhões de clientes cadastrados.