Banco Intermedium tem lucro 61% maior no 1º trimestre

São Paulo – O crescimento do crédito fez o Banco Intermedium, que opera numa plataforma digital, ter um aumento de 60,9 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre em relação aos últimos três meses de 2016, para 6,2 milhões de reais.

O banco controlado pela família fundadora da construtora MRV afirmou nesta quinta-feira que o resultado deveu-se à redução de despesas com provisões para calotes e ao crescimento do crédito, principalmente o imobiliário.

O banco fechou março com uma carteira de crédito de 2,3 bilhões, aumento de 6,9 por cento em 12 meses. Mais de metade desse montante foi de crédito imobiliário, que cresceu 25,7 por cento ano a ano, para 1,3 bilhão de reais.

O Banco Intermedium diz ter cerca de 1 por cento do crédito imobiliário no país.