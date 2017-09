Banco Central russo resgata banco em dificuldades

O Banco Central da Rússia anunciou nesta quinta-feira que assumiu o controle do Binbank, o oitavo maior banco do país, que passa por dificuldades financeiras, menos de um mês depois de resgatar outro banco para evitar um efeito dominó no setor.

As medidas destinadas a “reforçar a estabilidade financeira” do Binbank incluem a participação do BC na “qualidade de investidor principal com a utilização de recursos do Fundo de Consolidação do setor bancário”, afirma um comunicado.

A decisão inclui várias filiais do grupo, em particular a Rost, outra instituição que passa por dificuldades e foi comprada pelo Binbank.

O Binbank (B&N Bank em inglês), oitavo banco russo por ativos, segundo o BC, tem mais de 400 agências e 4,7 milhões de clientes particulares. É controlado pela família do empresário Mikhail Gutseriev.

O mecanismo de resgate foi inaugurado no fim de agosto com a intervenção no Otkrytie, com uma injeção sem precedentes de bilhões de dólares.