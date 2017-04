Banco britânico Atom contrata cantor will.i.am como consultor

Londres – O banco britânico Atom contratou o cantor will.i.am como consultor estratégico para sua diretoria, no momento em que a instituição baseada em um aplicativo buscar crescer.

O Atom é a mais recente investida tecnológica do rapper que se transformou em empreendedor, que lançou um smartwatch com a Deutsche Telekom e fez parcerias com as gigantes da tecnologia Apple e Intel.

“O nível de ambição do Atom para ajudar as pessoas a entenderem e gerenciarem seu dinheiro melhor… é incrível”, disse will.i.am, que ficou famoso com a banda Black Eyed Peas, em comunicado.

O Atom, um dos muitos novos bancos que estão tentando competir com as principais instituições financeiras do Reino Unido oferecendo um serviço mais rápido e baseado em celulares, disse em um comunicado nesta segunda-feira que o conhecimento de tecnologia de will.i.am vai ajudar na expansão do negócio.

Sediado em Durham, o Atom foi lançado em 2016 por meio de lojas online de aplicativos e oferece poupanças e empréstimos hipotecários via intermediários.