Baidu compra startup americana e foca em inteligência artificial

Pequim – A chinesa Baidu decidiu comprar a empresa norte-americana de computação xPerception por uma quantia não revelada para ampliar seus esforços na área de inteligência artificial, num momento em que empresas de tecnologia da China enfrentam contratempos regulatórios nos Estados Unidos.

A xPerception, que fabrica software e hardware de percepção com aplicações em robótica e realidade virtual, continuará desenvolvendo a tecnologia dentro da unidade de pesquisa da Baidu, informou a companhia chinesa em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

“A aquisição da xPerception é a mais recente de uma série de investimentos notáveis destinados a fortalecer a posição da Baidu como líder global em inteligência artificial”, informou o grupo chinês.

A Baidu está buscando funcionários e tecnologia estrangeira como parte de um esforço mais amplo para focar os recursos da empresa no desenvolvimento de capacidades de inteligência artificial.

A receita oriunda da unidade de pesquisa da companhia foi afetada no ano passado, quando o governo chinês apertou as regras para publicidade online, eliminando uma parcela de anunciantes com novos requisitos de elegibilidade.