São Paulo – A operadora da bolsa de valores de São Paulo, B3 , teve lucro líquido ajustado de 523,6 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 9,6 por cento na comparação com mesmo período do ano passado.

O resultado ajustado considera a incorporação da central depositária Cetip, no final do primeiro trimestre.

Sem ajustes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da B3 de janeiro a março foi de 209 milhões de reais, queda de 56 por cento sobre um ano antes.

