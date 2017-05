Azul reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 55,3 mi no 1º tri

São Paulo – A Azul encerrou o primeiro trimestre deste ano com um lucro líquido de 55,3 milhões de reais, revertendo o prejuízo líquido de 66,9 milhões de reais apurado no mesmo intervalo do ano passado, segundo balanço divulgado nesta manhã de segunda-feira.

Paralelamente, a companhia divulgou projeções preliminares para 2017, sinalizando alta de 1 a 2 por cento nas decolagens, além de um crescimento de 11 a 13 por cento na oferta de assentos (ASK) com a substituição de aeronaves menores pelo modelo A320neo.

A margem operacional foi projetada entre 9 e 11 por cento.

De janeiro a março, a geração de caixa da Azul medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e aluguel de aeronaves (Ebitdar) aumentou 36 por cento na base anual, para 562,2 milhões de reais.

A empresa aérea também apurou receita líquida de 1,9 bilhão de reais, superando em 12 por cento o desempenho do primeiro trimestre de 2016 graças ao fortalecimento da demanda. Já o total desembolsado com custos e despesas operacionais somou 1,669 bilhão de reais nos três primeiros meses de 2017, uma ligeira alta de 0,4 por cento na comparação anual.

Ao fim de março, a Azul contava com uma posição de caixa de 1,5 bilhão de reais, sem incluir os recursos provenientes da oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), concluída em meados de abril.

O resultado financeiro ficou negativo em 156,5 milhões de reais, ante 75 milhões de reais negativos entre janeiro e março de 2016.

A Azul ainda reduziu a dívida líquida a 2,199 bilhões de reais, 36,8 por cento menor em relação ao primeiro trimestre do ano passado.