Azul ligará Porto Alegre e Campinas a Punta del Este no verão

Montevidéu – A companhia aérea Azul fará voos diretos de Porto Alegre e Campinas a Punta del Este entre os próximos dias 21 de dezembro e 4 de fevereiro, informou nesta quinta-feira a Presidência do Uruguai.

A conexão com tais cidades brasileiras dá suporte a estratégia de expansão do turismo, já que faz parte de uma política destinada a aumentar a conectividade com o principal destino turístico uruguaio, afirmou o vice-ministro de Turismo do Uruguai, Benjamín Liberoff, em nota divulgada no site da Presidência.

Os voos para Punta del Este desde Campinas, onde é possível fazer conexões com cidades como Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte e Brasília, sairão todas as quintas-feiras e domingos a bordo de aeronaves Embraer 195.

As partidas de Porto Alegre, onde há conexões com São Paulo, Florianópolis e Curitiba, usarão aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

O diretor de planejamento da Azul, Daniel Tkacz, indicou que a companhia está investindo em rotas “que têm forte demanda turística” e reconheceu que “Punta del Este é um destino muito procurado por brasileiros nesta época do ano”.