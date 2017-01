Azul aumenta voos de Campinas para Miami e Lisboa

São Paulo – A Azul Linhas Aéreas irá aumentar sua oferta de voos internacionais, adicionando novas frequências para Miami, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal.

Segundo a companhia, duas novas ligações para o destino norte-americano serão incluídas a partir de 10 de abril.

Os novos voos ocorrerão às segundas e sextas-feiras, saindo de Viracopos às 10h10 e chegando ao aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, às 17h25.

Com as novas frequências, a Azul terá nove operações semanais para a Flórida, uma vez que a companhia já possui voos diários para a cidade a partir do aeroporto de Viracopos, com saída às 22h40 e chegada às 5 horas.

O trecho inverso também ganhou duas frequências adicionais. Além dos voos diários deixando Fort Lauderdale às 19h45 e chegando no Brasil às 5h55, a Azul terá duas novas decolagens, às segundas e sextas, deixando os Estados Unidos às 8h20, com pouso previsto às 17h35 em Viracopos.

Portugal

Em relação à capital portuguesa, a Azul informa que as operações ligando os dois países passarão a ser diárias a partir de 10 de junho. Atualmente, a companhia disponibiliza cinco frequências semanais entre os destinos.

A decolagem de Viracopos está prevista para 17 horas, com chegada em Lisboa às 6h55, enquanto o voo de volta da capital portuguesa ocorrerá às 11h50, pousando em Campinas às 18 horas.

“Estamos atentos aos pedidos e demandas de nossos clientes por ainda mais opções nas operações internacionais, o que nos motiva a tomar esta decisão e levar ainda mais clientes para duas importantes portas de entrada dos Estados Unidos e Europa para quem parte do Brasil”, diz, em nota, o diretor de Planejamento de Malha da Azul, Daniel Tkacz.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a demanda por voos internacionais aumentou 5,93% em dezembro ante o mesmo mês de 2015, enquanto a oferta internacional cresceu 2,93% na mesma base de comparação.

Assim, a taxa de ocupação dos voos internacionais no último mês de 2016 aumentou 2,93 pontos porcentuais (p.p.) na base anual, para 84,33%.

No acumulado de 2016, a demanda internacional recuou 0,21% ante 2015, enquanto a oferta teve uma retração de 3,09%. A taxa de ocupação em 2016 aumentou 2,42 p.p. entre os anos, ficando em 83,78% no consolidado do ano passado.