Avianca anuncia voos diretos de SP para Miami e Santiago

São Paulo – A Avianca Brasil anunciou nesta terça-feira que está incorporando à sua frota aeronaves A330-200, da europeia Airbus, para atender voos diretos de São Paulo para Miami e Santiago, dando início à sua expansão internacional a partir do país.

A previsão da empresa é de aumento de 8 a 10 por cento no faturamento com os dois novos voos internacionais.

Em relação ao número de passageiros, a companhia espera adição de 250 mil por ano. Incluindo esse número, a empresa prevê transportar 11 milhões de passageiros em 2017, contra 9,4 milhões de passageiros em 2016.

De acordo com executivos da companhia aérea, a primeira aeronave desse modelo já foi entregue e outras duas unidades chegarão nas próximas semanas para atender a esses voos, que serão diários.

No caso de Miami, as vendas de passagens começaram na véspera para viagens a partir de 23 de junho. Os voos para Santiago com os novos aviões devem começar em até 60 dias depois do início da operação para Miami, de acordo com os executivos.

“Vamos iniciar a expansão internacional”, disse o presidente da Avianca Brasil, Frederico Pedreira, em evento em São Paulo.

Segundo ele, até o fim do ano a empresa disponibilizará um terceiro destino internacional, que ainda está em análise.

Além dos três A330-220, a frota da Avianca Brasil também será reforçada neste ano por dois modelos A320neo. “Por enquanto”, disse o presidente do conselho de administração da companhia aérea, José Efromovich. Segundo ele, a companhia já recebeu um deles e o segundo virá em maio.