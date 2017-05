Avianca anuncia 2ª aeronave para voos internacionais

São Paulo – A Avianca Brasil recebeu, nesta quinta-feira, 11, em Porto Alegre, a sua segunda aeronave A330-200, que fará conexões diretas de São Paulo para Miami, com previsão para começar a partir de junho.

O avião chegou ao Brasil após voo da fábrica da Airbus em Toulouse, na França. A companhia brasileira é membro da aliança global Star Alliance e, atualmente, já opera voos da capital paulista para Miami e de Fortaleza para Bogotá.

“Selecionamos o A330 devido a sua alta confiabilidade operacional e por apresentar o melhor conforto aos passageiros, dentro da sua categoria de widebody. Estamos muito orgulhosos por oferecer aos clientes voos diretos de Guarulhos a Miami com padrão elevado de qualidade”, disse Frederico Pedreira, presidente da Avianca Brasil.

No início de abril, a empresa anunciou que passará a oferecer voos internacionais diretos e diários do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Miami e Santiago.

Para a capital chilena, ainda não foi divulgada a data de início das operações.

Os novos jatos chegam equipados com tecnologia de iluminação ambiente em LED. A expectativa é que, no futuro, as naves tenham wifi a bordo.