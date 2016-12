Australiana Fortescue supera rivais com novas áreas de exploração

Sydney – A Fortescue Metals Group garantiu 42 contratos de mineração e exploração na maior região de minério de ferro do mundo no último ano, antes que os concorrentes fossem notificados de que as áreas estavam disponíveis, segundo documentos do Parlamento.

A Fortescue, a mineradora número 4 de minério de ferro do mundo, conseguiu o terreno rico em minerais para exploração em Pilbara pagando o Departamento de Minas e Petróleo da Austrália Ocidental por inúmeros pedidos de informações eletrônicas em parcelas de terra.

Os pedidos foram feitos antes da liberação pública gratuita diária de dados que detalham quais os contratos de aluguel estavam disponíveis no início daquele dia.

Atualmente, os detalhes dos arrendamentos disponíveis são distribuídos gratuitamente em uma hora específica, todas as tardes.

No entanto, as empresas também podem fazer pedidos no início do dia para encontrar terra para arrendar a um custo de pouco menos de 1 dólar australiano (0,72 dólar norte-americano) para cada parcela específica de terra.

A Fortescue provavelmente precisou de várias centenas de pedidos por dia para garantir a posse mais lucrativa, disse um especialista em sistemas eletrônicos à Reuters.

A tática é a mais recente técnica empregada para vencer rivais em uma indústria competitiva de minério de ferro, na qual os direitos de depósitos apóiam os lucros futuros.

Em resposta às perguntas levantadas no parlamento ocidental da Austrália, o governo revelou que a Fortescue obteve um total de 42 licenças de mineração e de exploração imediatamente antes da liberação pública em 2015/16.

As rivais BHP Billiton e Rio Tinto já disseram que não se envolvem na prática.