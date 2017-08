Assaí pretende estrear em mais 2 Estados até fim do ano

São Paulo – O Assaí, rede de “atacarejo” do Grupo Pão de Açúcar (GPA), estará em 18 Estados até o final deste ano, dois a mais do que os 16 onde já possui lojas atualmente, afirmou o diretor-presidente da rede, Belmiro Gomes. A informação foi passada por ele durante evento com varejistas em São Paulo, a Latam Retail Show.

Gomes também declarou que a rede espera manter no segundo semestre a taxa de crescimento de 29% registrada nos primeiros seis meses deste ano, atingindo patamares próximos a R$ 20 bilhões de faturamento ao final do ano. “Não é só na China que há crescimentos fabulosos”, comentou Gomes.

Nos últimos cinco anos, a rede conquistou aumento de 300% das vendas, desempenho que ele atribuiu a uma forte conquista da base de clientes.