As 50 empresas mais inovadoras em relacionamento com cliente

São Paulo – Em um cenário de mudanças tão avassaladoras como o que vivemos hoje, as empresas têm uma missão e tanto: inovar para conquistar (ou ao menos não perder) os consumidores, por meio da relação mantida com eles no mundo real e virtual.

Neste sentido, o varejo é o setor que concentra o maior número de negócios dispostos a investir na maneira de atender os clientes – e o Magazine Luiza é o grande destaque, não só do setor, mas entre as 50 mais inovadoras do país.

É isso o que mostra o levantamento anual “As empresas mais inovadoras no relacionamento com o cliente” da consultoria DOM Strategy Partners, divulgado hoje, 23.

A análise sinaliza que as varejistas representam 43% das 50 companhias que entregam uma melhor experiência de relacionamento ao cliente. Isso tanto por meio de canais alternativos, colaboração e abordagem online, como também pelas novas formas de fazer os atendimentos.

“Uma boa ideia precisa criar valor – intangível e tangível – para que possa ser propagandeada e comercializada, e assim, ser considerada uma inovação”, explica Daniel Domeneghetti, CEO da DOM Strategy Partners.

Nespresso, O Boticário, Reserva e Starbucks são alguns dos negócios elencados como mais inovadores. O Magazine Luiza, no entanto, lidera o ranking pela maior capacidade de alinhar a proposta de vendas e valores dos canais físicos aos digitais.

“O aplicativo, por exemplo, é a personificação da estratégia de negócio do Magazine Luiza na qual a prestação de serviço para o consumidor passou a ser digital com a presença de lojas físicas e não ao contrário, sem criar rupturas no diálogo com o cliente”, aponta Domeneghetti.

Para chegar ao resultado, o estudo avaliou as companhias entre os meses de abril e junho por meio de uma pesquisa com mais de 3.000 consumidores e informações como releases e relatórios, além de matérias e pesquisas públicas divulgadas nos últimos 12 meses.

As notas foram computadas de acordo com o desempenho das empresas em pelo menos 3 dos 12 requisitos de inovação, que incluem critérios de valor, marca e de operação – proposta de valor, diferenciação, sustentabilidade, canais de atendimento e disponibilidade são alguns deles.

Abaixo, o ranking das 50 empresas mais inovadoras no Brasil.