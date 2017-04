Arnoldo Wald é confirmado como administrador de recuperação da Oi

Rio – A Justiça do Rio confirmou nesta segunda-feira, 10, que o escritório Arnoldo Wald será o único administrador do processo de recuperação judicial da Oi, após do afastamento da PricewaterhouseCoopers (PwC) por decisão judicial.

O escritório já era um dos administradores, junto com a PwC.

O juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana, determinou ainda que fosse aplicada uma redução de 30% sobre o saldo da remuneração que cabia ao administrador judicial financeiro, o que trará um benefício econômico às empresas recuperadas e aos credores. Isso porque o trabalho ficará concentrado em uma só empresa.

A decisão foi tomada em uma reunião do juiz com o escritório de advocacia e o Ministério Público hoje.