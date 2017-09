Arcos Dorados investirá R$ 1 bilhão no Brasil até 2019 

São Paulo – A Arcos Dorados, franquia independente do McDonald’s anunciou que até 2019 investirá aproximadamente 1 bilhão de reais no Brasil. Os recursos serão destinados à abertura de novos restaurantes e à aceleração do plano de modernização das unidades existentes.

O investimento no Brasil faz parte de um plano para toda a região. A operadora da marca de fast food comunicou um plano de investimento de US$ 500 milhões para abrir 180 restaurantes e atualizar a rede McDonald’s em toda a região.

O projeto deverá gerar cerca de 13 mil novos postos de trabalho, a maior parte no Brasil. A franquia está presente em 20 países da América Latina e Caribe com 2.160 restaurantes.

A empresa começou a se transformar e modernizar por meio da plataforma “Experiência do Futuro”. No restaurante da Henrique Schaumann, em São Paulo, os clientes podem fazer seu pedido por meio de totens de autoatendimento e personalizar itens do menu. O espaço ainda tem menu digital e mesas interativas.