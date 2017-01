Apple corta bônus de Tim Cook pelo não cumprimento de metas

Nova York – A Apple Inc. informou que seu executivo-chefe, Tim Cook, e outros do comando da companhia receberam menos bônus em 2016, já que a Apple não atingiu suas metas de receita e lucro para o ano.

Segundo documentação regulatória desta sexta-feira, a empresa disse que suas vendas anuais de US$ 215,6 bilhões ficaram 3,7% abaixo da meta de US$ 223,6 bilhões e que a receita operacional de US$ 50 bilhões ficou 0,5% abaixo da meta de US$ 60,3 bilhões.

Como resultado, os executivos não receberam todo seu bônus potencial. Nos quatro anos anteriores, eles conseguiram o máximo previsto.

No total, Cook recebeu US$ 8,75 milhões no total em bônus em 2016, abaixo dos US$ 10,3 milhões de 2015. Outros executivos também ganharam menos.

No ano passado, a Apple lidou pela primeira vez com uma fraqueza prolongada nas suas vendas de iPhone.

O smartphone representa 63% da receita anual da Apple, mas o crescimento no mercado desacelerou e os hábitos de compra dos consumidores têm mudado.

A Apple disse que vendeu 45,5 milhões de iPhones em seu quarto trimestre fiscal, 2,5 milhões a menos que em igual período do ano anterior.

