Apple contrata dois altos executivos da Sony Pictures

A Apple anunciou nesta sexta-feira a contratação dos copresidentes da Sony Pictures Television Jamie Erlicht e Zack Van Amburg para liderar os esforços da empresa na área de programas de vídeo.

A dupla, responsável por séries como “Breaking Bad”, “Better Call Saul”, “The Crown” e “The Blacklist”, eram copresidentes da Sony Pictures desde 2005.

“Jamie e Zack são dois dos mais talentosos executivos de televisão do mundo e foram fundamentais em fazer desta a era dourada da televisão”, disse Eddy Cue, vice-presidente sênior de Software e Serviços de Internet da Apple.

A Apple começou sua muito aguardada estreia no ramo da produção de séries originais para televisão na última semana, com o reality show “Planet of the Apps”, uma série sem roteiro sobre desenvolvedores tentando chamar a atenção de mentores famosos em uma apresentação de 60 segundos em uma escada rolante.

Os planos futuros da companhia incluem uma adaptação do quadro “Carpool Karaoke”, do comediante James Corden, que vai ao ar em agosto, assim como um documentário sobre Sean Combs em junho e outro sobre Clive Davis.