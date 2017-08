Apple construirá data center de US$ 1,3 bi em Iowa

A Apple construirá uma central de processamento de dados de 1,375 bilhão de dólares em Waukee, Estados Unidos, disseram a empresa e autoridades do Estado do Iowa nesta quinta-feira, com 207,8 milhões de dólares em incentivos aprovados pela Autoridade de Desenvolvimento Econômico de Iowa.

A Apple comprará um terreno de 8,1 quilômetros quadrados em Waukee para construir duas centrais de dados. A empresa receberá 19,65 milhões de dólares em crédito fiscal por gerar 50 empregos. Outros postos de trabalho serão abertos durante a construção, mas o número ainda não foi divulgado.

Falando ao lado do governador de Iowa, Kim Reynolds, o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, disse que a instalação “criará centenas de empregos para pessoas em Iowa, desde construção até engenharia”.

Cook disse que a empresa contribuirá com 100 milhões de dólares para um “fundo de melhoria pública” para a cidade de Waukee. O primeiro projeto apoiado pelo fundo será um complexo esportivo juvenil “aberto para todos”, afirmou.

A maior parte do subsídio virá da redução de 71 por cento do imposto sobre propriedade ao longo de longo de 20 anos, fornecida por Waukee, de acordo com autoridades de desenvolvimento econômico.

A Apple investirá 110 milhões de dólares para adquirir e preparar o terreno para a estrutura em Iowa, segundo autoridades de desenvolvimento econômico.

A maior parte dos custos, 620 milhões de dólares, será na construção. A empresa também destinará 600 milhões de dólares para a compra de equipamentos de informática e 45 milhões de dólares de outros equipamentos.