Apple adiciona Virgin como operadora da marca nos EUA

A Apple em breve começará a vender planos sem fio da Virgin Mobile USA, a primeira nova operadora oferecida pela fabricante do iPhone desde 2013, disseram as empresas nesta quarta-feira.

A Virgin Mobile USA, uma subsidiária da Sprint que licencia o nome do Virgin Group cofundado por Richard Branson, chegou ao acordo como parte de uma ampla renovação na qual vai abandonar os celulares Android nos próximos anos e se tornar a primeira rede apenas para iPhone.

Planos da Virgin Mobile USA vão ser oferecidos primeiramente nas lojas da Apple e depois online. A fabricante do iPhone já oferece planos da AT&T, Verizon, Sprint, e T-Mobile, a última operadora que foi adicionada em 2013.

Sob o acordo com a Apple, consumidores que comprarem um iPhone novo ou renovado da Virgin ou Apple terão um ano de serviço por 1 dólar por mês, passando a 50 dólares por mês após o primeiro ano.

Os celulares renovados virão com uma garantia da Apple.

Por não gastar dinheiro em suas lojas físicas ou em grandes campanhas publicitárias para conquistar clientes, a Virgemacredita que pode gerar lucro com uma receita muito menor do que as de operadoras maiores, disse o presidente-executivo da Virgin Mobile USA, Dow Draper.