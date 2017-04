Apple adia lançamento de primeira série original

Los Angeles – O Apple Music, da Apple, adiou o lançamento de sua primeira série original de vídeos, uma adaptação do popular quadro do comediante James Corden “Carpool Karaoke”, informou a companhia.

Na conferência Code Media, em fevereiro, a Apple disse que o programa seria lançado em abril e que estaria disponível somente para assinantes do Apple Music. O vice-presidente sênior de serviços de internet e software, Eddy Cue, mostrou um trailer da série que inclui celebridades como Will Smith, John Legend, Ariana Grande e Alicia Keys.

Uma festa de lançamento para “Carpool Karaoke” agendada para março em Los Angeles foi adiada sem explicações dias antes da data marcada. Essa semana, a companhia adiou mais uma vez a festa de lançamento, que tinha sido remarcada para segunda-feira.

A Apple, uma empresa conhecida por lançamentos precisamente coordenados, se recusou a explicar os atrasos, mas disse em um comunicado que “Carpool Karaoke” vai estrear no Apple Music ainda esse ano.

A série é uma adaptação de um quadro que faz parte do programa da CBS “The Late Late Show with James Corden” e mostra o apresentador dirigindo com celebridades e cantando músicas.

Um representante da CBS Television Studios disse em um e-mail na segunda-feira: “Nós estamos animados com o nosso ‘Carpool Karaoke’ para a Apple Music e estamos ansiosos para que todos vejam a série ainda esse ano”.