Após sair de recuperação jucicial, OGX busca alternativas

São paulo – A OGX busca um parceiro estratégico para levantar recursos para continuar operando. Ela também considera acessar o mercado de capitais via nova emissão de ações, segundo o Valor Econômico.

A companhia, parte do antigo Império X de Eike Batista, anunciou recentemente sua decisão de sair da recuperação judicial.

Junto com a OGPar, a OLX detinha dívidas de mais de R$ 13,8 bilhões em 2013 quando apresentaram os pedidos de recuperação judicial. Na sexta-feira, 2, elas disseram que foram cumpridas todas as obrigações previstas em seus planos.

O fim da recuperação depende da aprovação da Delloite e do juiz responsável.

No entanto, o negócio ainda precisa levantar novos recursos para se sustentar, segundo o jornal.

O presidente da petroleira, Paulo Narcélio, afirmou ao valor que a empresa dará prioridade para solucionar a dívida no projeto Atlanta, na Bacia de Santos, no qual tem uma participação de 40%. As dívidas com seus sócios no projeto, Queiroz Galvão Exploração e Produção e Barra Energia, já somam R$ 92,4 milhões

Além disso, ela não consegue fazer os aportes e investimentos necessários no campo, que em 2017 serão de cerca de US$ 50 milhões. Se não conseguir honrar com seus compromissos, a OGX pode precisar reduzir sua participação no projeto.