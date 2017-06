Após rompimento, Qatar Airways suspende todos os voos para Arábia

Cairo – A companhia aérea Qatar Airways suspendeu nesta segunda-feira todos os seus voos para a Arábia Saudita, após a ruptura de relações e o fechamento das suas fronteiras entre ambos os países, informou à Agência Efe uma fonte da companhia aérea.

“A Qatar Airways suspendeu todos os voos para a Arábia Saudita até as 23h59 GMT do dia 5 de junho”, explicou a fonte, confirmando que “continuam programados os voos que partirão amanhã a partir do Catar” para o reino saudita.

A companhia informou que nas próximas horas divulgará uma atualização para informar se os voos de amanhã e dos próximos dias serão suspensos também.

Já a companhia aérea Etihad Airways, com sede em Abu Dabi, afirmou hoje que os seus aviões não voarão “até novo aviso” ao Catar a partir de amanhã.

Esta decisão segue a decisão do Governo da Arábia Saudita, junto com Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Egito e Iêmen, de romper os laços diplomáticos com o Catar, país que acusam de apoiar o terrorismo e de minar a estabilidade do Oriente Médio.

Perante estas acusações, o Catar afirmou em um comunicado que esta decisão está fundada em “calúnias que não se sustentam sobre nenhuma evidência”.

Apesar de tudo, o Catar garantiu aos cidadãos e residentes no país que a vida diária não será afetada pela decisão destes Estados.