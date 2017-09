Após liminar, Cemig busca acordo com União sobre hidrelétricas

São Paulo – A Cemig obteve liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspende determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) que impedia o governo federal de negociar com a empresa um acordo sobre quatro de suas hidrelétricas que deverão ter a concessão leiloada na próxima semana, devido ao vencimento dos contratos.

A Cemig disse, em comunicado ao mercado, que começou “reuniões de conciliação” com a União sobre as usinas neste mês e que “entende que essa decisão volta a abrir a possibilidade de negociação com o governo federal a respeito dessas concessões.”